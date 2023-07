AURONZO GIORNO 3 - Lazio, termina l'appuntamento mattutino - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.55 - Termina l'appuntamento mattutino, il primo dei due odierni, in cui Sarri ha lavorato prima sull'aspetto atletico dei proprio giocatori e poi, di reparto, su quello tattico. Il prossimo allenamento è programmato per questo pomeriggio alle 17.45, quando la squadra scenderà in campo per la sessione pomeridiana.

AGGIORNAMENTO 11.45 - Prosegue il lavoro tattico per i difensori. Questa mattina Sarri ha posto le sue attenzioni sulla fuga della difesa, quando attaccata, con un centrale che ha il dovere di staccarsi, al momento giusto, sul portatore di palla per bloccare l'azione avversaria.

AGGIORNAMENTO 11.43 - Nel corso delle esercitazioni tattiche, Patric è rimasto a terra a causa di un contrasto che gli ha causato problemi al ginocchio sinistro. Nulla di preoccupante, però, il centrale si è rialzato dopo qualche secondo e ha proseguito l'allenamento.

AGGIORNAMENTO 11.23 - Breve lavoro atletico per i difensori sul campo adiacente, poi l'ingresso sul principale per le prova tattiche. Sarri divide, come è consuetudine, la squadra in due gruppi:

Rossi: Lazzari, Casale, Patric, Marusic;

Azzurri: Hysaj, Ruggeri, Romagnoli, Fares.

Dutu e Floriani si alternano tra le due squadre.

AGGIORNAMENTO 11.19 - Termina il lavoro tattico degli attaccanti e dei centrocampisti, che fanno rientro negli spogliatoi. All'uscita dal campo Immobile si ferma a colloqui con Sarri, poi arriva il messaggio di un tifoso.

AGGIORNAMENTO 11.04 - Immobile, al suo primo giorno di ritiro, 'sblocca' le prove tattiche con una bella conclusione a incentrare. (CLICCA QUI PER SEGUIRE L'ALLENAMENTO DI IMMOBILE)

AGGIORNAMENTO 10.45 - Iniziano le prove tattiche per gli attaccanti. Sarri ha diviso il reparto in due squadre:

Rossi: Vecino, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni (Balde), Diego Gonzalez, Felipe Anderson

Azzurri: Cataldi, Luis Alberto, Akpa Akpro, Pedro, Sana Fernandes, Immobile

AGGIORNAMENTO 10.30 - Sul campo adiacente allo Zandegiacomo hanno fatto l'ingresso in campo centrocampisti e attaccanti. Grande accoglienza da parte del pubblico per Immobile, al suo primo allenamento in questo ritiro.

AGGIORNAMENTO 10.25 - Tra gli applausi del pubblico presente, fanno il loro ingresso in campo i quattro portieri a disposizione di Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO 10.15 - Non si prospetta una mattinata di pioggia in quel di Auronzo. Il sole batte sul campo e il pubblico inizia a riempire gli spalti. Situazione, però, che rischia di peggiorare nel pomeriggio. (CLICCA QUI PER IL METEO DI OGGI)

AGGIORNAMENTO 10.00 - Lo staff di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare il campo per l'allenamento. Sul prato dello Zandegiacomo sono stati poste le sagome gonfiabili davanti la porta, utili per le esercitazioni sulle uscite alte. Sul campo adiacente, invece, coni, ostacoli e cinesini disegnano i percorsi per le prove atletiche.

AURONZO - Il sole accompagna una nuova mattinata di allenamento. Mentre allo Zandegiacomo si attende l'arrivo dei calciatori, gli addetti ai lavori sistemano il campo, ieri impraticabile a causa della forte pioggia. L'allenamento di oggi si dividerà, come di consueto, in tre fasi: palestra, atletica e la parte tattica, alla quale saranno sottoposti due gruppi in alternanza, quello dei difensori e quello degli attaccanti.