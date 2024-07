AURONZO GIORNO 6 - Lazio, doppia seduta: partitelle di mattina, scarico nel pomeriggio

WEBTV LAZIO, PELLEGRINI A LSC: "ABBIAMO ANCORA DELLE COLONNE PORTANTI. BARONI..." Al termine del terzo allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando le sue emozioni: "Ci stiamo allenando bene, il mister ci fa spingere tanto, il mio primo ritiro, è tutto molto... Al termine del terzo allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando le sue emozioni: "Ci stiamo allenando bene, il mister ci fa spingere tanto, il mio primo ritiro, è tutto molto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IL MARSIGLIA PUNTO FORTE SU CARBONI. E GREENWOOD... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e il Marsiglia sono in corsa per Mason Greenwood. Come vi abbiamo anticipato, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento del calciatore inglese che dopo esser stato a un passo dal club francese ha avuto... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e il Marsiglia sono in corsa per Mason Greenwood. Come vi abbiamo anticipato, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento del calciatore inglese che dopo esser stato a un passo dal club francese ha avuto...