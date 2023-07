AURONZO GIORNO 6 - Lazio, termina la seduta pomeridiana: appuntamento a domani

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 18.57- Termina la partitella e di conseguenza anche l'allenamento. Gli azzurri battono i rossi 1-0 grazie al gol di Zaccagni. La squadra fa rientro negli spogliatoi, il prossimo appuntamento sarà domani mattina per le prove tattiche.

AGGIORNAMENTO 18.55 - Miracolo di Provedel su Pedro. Il portiere vola alla sua sinistra sulla conclusione dalla distanza del compagno e mantiene la porta inviolata.

AGGIORNAMENTO 18.50 - Immobile è il giocatore più attivo di tutti. Il capitano sembra un mister in campo: dà indicazioni e carica e compagni.

AGGIORNAMENTO 18.38 - Si sblocca la partitella in favore degli azzurri, in gol Mattia Zaccagni. L'Arciere calcia di punta sotto la traversa e buca Maximiano, in porta per i rossi (dall'altra parte Provedel).

AGGIORNAMENTO 18.34 - Esce dal campo Marcos Antonio, probabilmente per recarsi in palestra. Sul campo adiacente al principale si spostano Balde e Crespi che continuano con un lavoro differenziato.

AGGIORNAMENTO 18.24 - Inizia la partitella di allenamento, le due squadre si frontaggiano a campo ridotto.

AGGIORNAMENTO 18:04 - Prosegue l'allenamento sotto la pioggia. Prima di cambiare esercizio e passare a un undici contro zero, il mister ha dato indicazioni ai suoi. Con tono perentorio ha gridato: "7/8 palleggi a grande velocità. La palla deve viaggiare come un flipper". Il mister vuole riproporre in campo le situazioni di gioco per trasformare in meccanici i movimenti.

AGGIORNAMENTO 17:58 - I biancocelesti sono impegnati in stazionamenti basati su scambi rapidi e cambi di posizione. Lavoro incentrato sulla rapidità di passaggio e di pensiero.

AGGIORNAMENTO 17:54 - Si passa alla tecnica, la rosa è stata divisa in due gruppi.

Rossi: Fares, Casale, Ruggeri, Patric; Akpa Akpro, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Diego Gonzalez, Sana Fernandes;

Azzurri: Hysaj, Dutu, Romagnoli, Lazzari; Basic, Cataldi, Bertini; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson;

AGGIORNAMENTO 17:45 - Anche il resto della squadra ha fatto il suo ingresso in campo. Prima di inziare la sgambata, breve colloquio con Sarri che li ha riuniti tutti a semicerchio. All'appello mancano Floriani Mussolini e Marcos Antonio che sta svolgendo un lavoro differenziato.

AGGIORNAMENTO 17:40 - I portieri sono i primi a fare l'ingresso sul campo per iniziare la seduta.

AGGIORNAMENTO 17.06 - Dopo la mattinata libera, concessa da Sarri ai propri giocatori, questo pomeriggio si torna a fare sul serio. Lo staff del tecnico sta preparando il campo per la sessione di allenamento pomeridiana, probabilmente incentrata sulla tecnica.

AURONZO - Il sole batte su uno Zandegiacomo vuoto, sul campo solo gli addetti ai lavori che tentano di mantenere il manto erboso in ottime condizioni. Sarri ha concesso alla squadra mezza giornata libera dopo le fatiche dell'amichevole di ieri sera contro l'Auronzo, vinta con un netto e largo 16-0. Nelle strutture interne al centro sportivo, però, c'è un via vai di transfer che, dall'hotel, portano alcuni calciatori all'ingresso della palestra. I primi ad arrivare sono i fisioterapisti, seguiti poi da Marusic, Marcos Antonio, Immobile e Cataldi, quest'ultimo è l'unico arrivato a bordo di una bicicletta. Se il centrocampista brasiliano è alle prese con un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a saltare la sfida di ieri, per gli altri si è trattato solo di una seduta leggera incentrata su palestra, fisioterapia o semplici massaggi. Dalle 17.45 si tornerà a fare sul serio: Sarri richiamerà tutti all'ordine, si tornerà sul campo, riprendendo quanto lasciato in sospeso ieri mattina.