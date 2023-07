AURONZO GIORNO 7 - Lazio, si è conclusa la seduta pomeridiana! Appuntamento a domani

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 19:13 - Terminata la seduta pomeridiana con la partitella che è stata vinta dai gialli 1 a 0

AGGIORNAMENTO 18.57 - Marcos Antonio, reduce da un problema al polpaccio, si allena con la squadra. Il centrocampista brasiliano salta la partitella finale in via precauzionale.

AGGIORNAMENTO 18.55 - Il primo gol della partitella è di Pedro. Lo spagnolo scambia con Bertini che, da terra, lo infila benissimo in area di rigore. Lo spagnolo è un cecchino e da posizione laterale incrocia in rete.

AGGIORNAMENTO 18.45 - Ha inizio la partitella a campo ridotto. Sarri divide la squadra in due formazioni:

Gialli: Provedel/Adamonis; Fares, Romagnoli, Casale, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Bertini; Pedro, Diego Gonzalez, Felipe;

Azzurri: Maximiano/Furlanetto; Lazzari, Patric, Ruggeri, Hysaj; Basic, Vecino, Luis Alberto; Sana Fernandes, Immobile Zaccagni.

AGGIORNAMENTO 18.41 - La pioggia si placa e la squadra fa il suo ingresso sullo Zandegiacomo per dare il via alle prove tecniche. Soliti stazionamenti con scambi rapidi e cambi di posizione per i giocatori. Assente solo Floriani.

AGGIORNAMENTO 18.34 - In campo si vede anche Maurizio Sarri. La pioggia si è fermata e il mister vorrà valutare le condizioni del terreno di gioco.

AGGIORNAMENTO 18.08 - Nonostante l'intensa pioggia i portieri sono scesi in campo per la sessione di allenamento pomeridiana. Per loro esercizi basati sulle conclusioni dalla distanza con sagome gonfiabili che coprono la visuale.

AGGIORNAMENTO 17.52 - Lo Zandegiacomo è ovviamente vuoto. La squadra farà la seduta di allenamento pomeridiano in palestra.

AGGIORNAMENTO 17.30 - Piove a dirotto sul campo dello Zandegiacomo. Una bomba d'acqua caduta all'improvviso sul terreno di gioco che ospita gli allenamenti della squadra ad Auronzo. Non solo, c'è stata anche una pesante grandinata prima dell'inizio della seduta pomeridiana.

L'allenamento pomeridiano rischia di essere sotto al diluvio. Dei nuvoloni neri coprono il sole e le montagne circostanti allo Zandegiacomo. In questo scenario lo staff di Sarri sta preparando il campo per la sessione tecnica che rischia di essere molto, molto bagnata.

AGGIORNAMENTO 11.50 - Termina la seduta di allenamento mattutina, la squadra fa rientro negli spogliatoi a eccezione di alcuni calciatori, tra cui Immobile, che si recano verso gli spalti per firmare autografi e scattare foto. Il capitano ha mantenuto la promessa di ieri, restando per quasi mezz'ora con i suoi tifosi.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Si passa alla tattica anche per centrocampisti e attaccanti. Sarri divide i reparti in due squadre e lavoro sull'undici contro zero. Una squadra difende in modo passivo coprendo a ombra il campo, l'altra costruisce fino ad andare in gol. Se non si trova la rete, si scappa rapidamente all'indietro come se si dovesse tornare da un contropiede avversario.

Rossi: Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Sana Fernandes/Balde, Diego Gonzalez/Crespi, Zaccagni;

Azzurri: Bertini, Vecino, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

AGGIORNAMENTO 11.25 - Rientrano in palestra Provedel e Maximiano e fanno il loro ingresso in campo Adamonis e Furlanetto.

AGGIORNAMENTO 11.05 - Termina il lavoro tattico per i difensori, ora tocca a centrocampisti e attaccanti. Sotto gli occhi di Sarri i due reparti svolgono una serie di ripetute da completare entro il tempo stabilito, non un secondo di più, non un secondo di meno. Tanto l'affetto dagli spalti per Immobile, acclamato dai suoi tifosi.

AGGIORNAMENTO 11.00 - Sarri lavora su ogni dettaglio, riproponendo situazioni di gioco classiche, anche quelle sulle palle alte. Una squadra va al cross e riempie l'area, l'altra difende muovendo la linea in maniera meccanica, come fosse un unico blocco.

AGGIORNAMENTO 10.44 - Centrocampisti e attaccanti, dopo la sessione in palestra, si sono recati presso il campo adiacente al principale. Autografi e foto con i ragazzi del Summer Camp e poi l'inizio del riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 10.29 - Terminato il riscaldamento, i difensori entrano nel campo principale per iniziare a lavorare sulla tattica. Sarri ripropone le classiche situazioni di gioco, dividendo il reparto in due squadre: una palleggia e l'altra si muove di conseguenza. Di seguito la divisione del reparto.

Rossi: Hysaj, Patric, Casale, Lazzari;

Azzurri: Fares, Romagnoli, Ruggeri (Dutu), Marusic;

AGGIORNAMENTO 10.20 - Sul campo adiacente al principale, per dare il via alla seduta atletica, hanno fatto il loro ingresso in campo i difensori. L'unico assente è Floriani Mussolini che già ieri pomeriggio aveva lavora a parte insieme a Marcos Antonio.

AGGIORNAMENTO 10.17 - Il sole del pre-allenamento aveva illuso i presenti allo Zandegiacomo. In questi minuti il cielo si è annuvolato, coprendo l'intero campo. (CLICCA QUI PER IL METEO DI AURONZO)

AGGIORNAMENTO 10.05 - Inizia l'allenamento mattutino! I primi a scendere in campo, come sempre, sono i portieri che sotto le indicazioni dei preparatori stanno lavorando sulla tecnica individuale. Posizionate due aste (una arancione e l'altra gialla) ai due lati della porta, in base al comando si muovono su una di queste, ricevono la palla, scambiano con i preparatori e subiscono il pressing dal quale si devono liberare scaricando la sfera in una delle porticine posizionate dallo staff di Sarri.

AURONZO - Settimo giorno di ritiro, la squadra di Sarri chiude la prima settimana con una doppia sessione di allenamento. Nel centro sportivo Zandegiacomo iniziano ad arrivare i primi calciatori a bordo dei transfer e, nel mentre, lo staff prepara i due campi: quello adiacente per la parte atletica e quello principale per la tattica. Ancora una volta il tecnico lavorerà sulle situazioni di gioco, dividendo la squadra in tre reparti: difensori e centrocampisti-attaccanti che, come di consueto, si alleneranno insieme