AURONZO GIORNO 8 - Lazio, ecco Lotito: "Sarri? Per lui parlano i fatti..." - VIDEO

AURONZO - Poco prima dell'ora di pranzo è arrivato il ds Igli Tare. Nel primo pomeriggio è stata la volta del presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, giunto dalla cara Cortina, dove in mattinata era impegnato in alcuni appuntamenti di natura lavorativa, ha dunque fatto il suo ingresso nel ritiro della Lazio. Diversi i nodi che dovrà sciogliere. In primis la costruzione della rosa 2021/2022, per la quale è atteso un nuovo confronto con l'allenatore Maurizio Sarri. Oggi, inoltre, è anche il giorno della prima amichevole ufficiale, in programma per le 18.30 al campo Zandegiacomo contro la Top 11 Radio Club 103. Foto e video dall'Hotel Auronzo, dove Lotito ha rilasciato le prime dichiarazioni ai cronisti presenti: "Sarri? Parla da solo, parlano i fatti. Parleremo di mercato? Di tutto" > CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO <