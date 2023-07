AURONZO GIORNO 8 - Lazio, Immobile si concede ai tifosi: ancora autografi - VIDEO

È terminata la seduta pomeridiana di oggi. La pioggia non ha bloccato la Lazio e nemmeno i tifosi che, come sempre, hanno assistito all’allenamento della squadra del cuore dagli spalti dello Zandegiacomo. Prima di fare rientro negli spogliatoi Ciro Immobile, insieme a Akpa Akpro, Marusic e Romagnoli, si è concesso ai supporters per firmare autografi. Richiestissimo da grandi e piccini che, a gran voce, gli chiedono: “Ciro, resta”. Ennesimo bagno di folla per l'attaccante biancoceleste.

