AURONZO GIORNO 8 - Lazio, seduta mattutina terminata: appuntamento nel pomeriggio - FOTO

AGGIORNAMENTO 11.45 - Termina con le prove tattiche la seduta pomeridiana, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 17.45.

AGGIORNAMENTO 11.16 - Le prove tattiche si allargano a tutta la squadra. In un campo ridotto Sarri mette di fronte tutte e due le formazioni e lavora sulla costruzione dell'azione.

AGGIORNAMENTO 11.05 - Mentre in una metà campo i difensori proseguono il lavoro sui movimenti della linea, centrocampisti e attaccanti proseguono con le prove tecniche. Azzurri contro rossi si sfidano sulle conclusioni: triangolazione e conclusione a tu per tu con il portiere, in cui figurano molto bene Adamonis e, soprattutto, Furlanetto.

AGGIORNAMENTO 10.48 - Nonostante la squadra sia tutta in campo, Sarri divide comunque i tre reparti: centrocampisti e attaccanti occupano una metà campo, sotto gli occhi attenti di Martusciello; mentre nell'altra i difensori lavorano con Sarri. Il tecnico ripropone le stesse esercitazioni a cui sono stati sottoposti i calciatori nelle passate sedute.

AGGIORNAMENTO 10.40 - Termina la parte atletica, la squadra fa il suo ingresso in campo per proseguire gli esercizi di riscaldamento, abbinati alla tecnica. Stazionamenti con scambi rapidi e cambi di posizione è il solito esercizio che anticipa ogni seduta tecnica. In attesa di passare al lavoro successivo Sarri ha diviso in due la squadra:

Rossi: Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Immobile, Sana Fernandes;

Azzurri: Marusic, Dutu/Ruggeri, Romagnoli, Fares; Bertini/Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Diego Gonzalez, Zaccagni;

AGGIORNAMENTO 10:31 - È iniziato l'allenamento. I portieri sono sul campo principale, mentre il resto della rosa sta svolgendo lavoro atletico su quello adiacente. All'appello non manca nessuno.

AURONZO - Ottavo giorno di ritiro per la Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo questa mattina e poi nel pomeriggio, doppia seduta in vista del secondo test col Primorje in programma domani. Man mano, tutti i calciatori stanno arrivando allo Zandegiacomo mentre lo staff è già operativo per organizzare il lavoro da svolgere sia sul campo principale sia su quello adiacente.