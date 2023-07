AURONZO GIORNO 9 - Lazio, termina la seduta mattutina: amichevole nel pomeriggio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.45 - Si conclude la seduta mattutina. Nel pomeriggio la squadra sarà impegnata nella seconda amichevole del ritiro contro il Primorje.

AGGIORNAMENTO 11.28 - Sarri concede una piccola pausa per ricaricare le energie e bere, l'allenamento riprende con i rigori. A turno, dal dischetto: Luis Alberto, Immobile Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni, Gonzalez, Basic, Cancellieri e Marcos Antonio.

AGGIORNAMENTO 11.10 - La squadra si raduna tutta davanti alla porta, l'esercizio ora è sui caldi d'angolo prima dalla bandierina di sinistra e poi da quella di destra.

AGGIORNAMENTO 10.54 - Iniziano le prove tattiche a campo ridotto con il classico esercizio undici contro zero, in vista dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Primorje. Sarri divide la squadra in rossi e azzurri, di seguito i due schieramenti:

Rossi: Marusic, Ruggeri/Dutu, Romagnoli, Fares; Basic, Cataldi, Lui Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Sana Fernandes;

Azzurri: Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Bertini/Akpa Akpro; Pedro, Cancellieri/Diego Gonzalez, Zaccagni;

AGGIORNAMENTO 10.30 - La squadra, puntuale, si porta sul campo adiacente al principale per il riscaldamento. Nessun assente. Inizia la sessione di allenamento mattutina.

AURONZO - Oggi pomeriggio alle 18:00 la Lazio affronterà il Primorje, una squadra slovena, sarà il secondo test di questo ritiro. In vista dell'amichevole, Sarri ha messo in programma una seduta d'allenamento mattutina. Lo staff ha già raggiunto lo Zandegiacomo, per organizzare il lavoro e man mano stanno arrivando anche i biancocelesti a bordo dei transfer.