AZ Alkmaar - Lazio, Gila: "Oggi servirà cattiveria, ci teniamo a passare. Il derby..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre-partita tra AZ Alkmaar e Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore biancoceleste Mario Gila per presentare il ritorno degli ottavi di Conference League.

"Sappiamo che all'andata abbiamo avuto poca cattiveria sia in attacco che in difesa, dobbiamo approfittare delle occasioni che avremo per fargli male. La Conference è molto importante. Io sono giovane e giocare una competizione europea, aiutare la squadra per me è importante. A questa partita ci teniamo tanto, soprattutto dopo quella d'andata in cui siamo stati anche sfortunati. Derby? Noi pensiamo a oggi, la motivazione si trova in settimana. Saranno due partite difficili, oggi vogliamo passare il turno e domenica vincere, ma prima pensiamo a questa sera"

Il difensore è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che è importante vincere questa partita, all’andata abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Sappiamo che è una squadra che in diverse situazioni della partita soffre e dobbiamo approfittarne. Cattiveria? Ha ragione il mister, penso che in Europa siano partite più difficili che non se ne giocano tante durante l’anno ed è più difficile abituarsi alla competizione. Dobbiamo fare un lavoro più cattivo in difesa e in attacco per andare avanti nella competizione"