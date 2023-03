AZ - Jansen ci riprova, ecco la formazione per bloccare la Lazio...

Meno di 100 mila anime a pochi passi dal mare, nelle lande di confine ad estremo nord, dove il calcio è un pretesto come un altro per uscire dalla routine. AZ - Lazio è a poche ore dal suo fischio d'inizio e gli uomini in maglia rossa corrono e sudano sul prato dell'AFAS Stadion. Vogliono battere la Lazio forti del 2-1 di sette giorni fa e nonostante il blasone biancoceleste renda questa solida certezza quasi una rara probabilità. L'umiltà del lavoro è della fatica, quella che predica Jansen in conferenza: "Domani sarà tutta un'altra partita. Si riparte dallo 0-0".

In campo le scelte premiano gli "eroi" di Roma: Ryan in porta, Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez in difesa, Clasie, Mijnans, Reijnders, a centrocampo, Odgaard, Pavlidis e Karlsson in attacco.

La Conference League non attende. Le luci della sera scendono. L'allenamento lascia il passo all'attenzione. AZ - Lazio domani pronuncerà il suo verdetto.

QUI IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO DELL'AZ ALKMAAR