Barcellona - Lazio ad agosto, AS non vede l'ora: "Trattativa avanzata"

La Lazio dovrebbe essere l'avversaria del Barcellona nella finale del torneo Joan Gamper. I biancocelesti apriranno la stagione allo stadio Montjuïc l'8 agosto. La squadra di Sarri sarà la prima rivale affrontata dai blaugrana in quella che sarà la loro casa nella prossima stagione, complici i lavori al Camp Nou. un trofeo estivo prestigioco che per la prima volta cambierà location. In Spagna è un test molto atteso e anche il portale As celebra la sfida. Il sito scrive: "La trattativa è molto avanzata affinché sia ​​la seconda classificata della Serie A ad aprire il percorso, in una partita che, senza dubbio, si presenta con molti stimoli, tra questi, che sarà la prima volta che il torneo è giocato fuori dal Camp Nou. Un altro potrebbe essere il ritorno al Barcellona di Pedro, l'attuale giocatore della Lazio, a patto che finisca per rinnovare un altro anno, visto che il suo contratto scade il 30 giugno". Il portale nomina anche Milinkovic, Immobile e Romagnoli come stelle della squadra di Sarri.

Lazio - Barcellona, i dubbi sui blaugrana e il Montjuic

Un match importante che si giocherà a pochi giorni dall'inizio della Liga, ma molti sono i dubbi intorno ai catalani. La situazione economica non permette al club di tesserare Gündogan e Iñigo Martínez che hanno già un accordo con i blaugrana. Attesa anche per mettere alla prova l'impianto, con AS che scrive: "Sarà anche un test per il palcoscenico della partita stessa. Ed è che il Barcellona potrà testare direttamente le strutture del Montjuïc e il suo funzionamento in vista dei prossimi impegni ufficiali. Il torneo Gamper sarà in questa occasione, oltre alla presentazione ufficiale della rosa ai tifosi, un vero e proprio esame per verificare tutti gli aspetti da migliorare, come la mobilità sia esterna che interna. Dopo il torneo estivo, il club avrà quasi un mese e mezzo di anticipo per completare i necessari miglioramenti e riconversioni, poiché in quel periodo è prevista solo un'altra partita in casa: il 20 agosto contro il Cadice per la seconda giornata della Liga".