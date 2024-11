Belgio - Italia, le probabili formazioni: Rovella subito in campo?

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla prima gara dell'Italia in questa sosta per le nazionali. Giovedì sera gli azzurri scenderanno in campo a Bruxelles contro il Belgio di Tedesco per il quinto turno di Nations League. Il ct Luciano Spalletti è pronto a ripartire dal 3-5-1-1, con Donnarumma in porta e il tridente difensivo composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Sugli esterni spazio a Dimarco a sinistra e Cambiaso a destra. Al centro, invece, potrebbe esserci subito una chance dal primo minuto per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella, all'esordio assoluto in Nazionale maggiore. Vicino a lui Tonali e Frattesi. Come trequartista è in vantaggio Barella su Raspadori e Maldini. Centravanti Retegui.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A.Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. All. Tedesco.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Rovella Frattesi, Dimarco; Barella, Retegui. All. Spalletti.