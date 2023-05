Biasin ironizza sui social: "Peccato Zaccagni non sia italiano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dieci gol e sette assist in 31 presenze in Serie A nella stagione attuale. I numeri e le prestazioni di Mattia Zaccagni non passano ovviamente inosservati, anche se a quanto pare l'ex Verona non è ancora "da Nazionale". Roberto Mancini non lo ha convocato per gli ultimi incontri degli azzurri, ammettendo: "Io non è che non chiamo un giocatore così, se uno è bravo io lo chiamo. Però ci sono delle motivazioni più che valide". Sulla questione ha ironizzato il giornalista Fabrizio Biasin sul suo profilo twitter, alla luce anche delle grandi prestazioni che sta mettendo in campo il numero 20 laziale: "Zaccagni davvero bravo. Peccato non sia italiano, farebbe molto comodo uno così agli azzurri".