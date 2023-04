Bilancio Lazio, la Champions è la via per appianare i conti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La situazione economica della Lazio non è affatto disastrosa, a differenza di molti altri club che lottano per lo stesso obiettivo stagionale. La semestrale relativa al periodo luglio-dicembre 2022 pubblicata dalla società biancoceleste evidenzia un passivo di 21,48 milioni. Numeri in miglioramento rispetto allo scorso anno, che potrebbero essere definitivamente appianati con l'ingresso in Champions League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la qualificazione ai prossimi gironi del torneo continentale porterebbero alle casse della Lazio 50 milioni di ricavi. Ciò permetterebbe non solo di eliminare le passività, ma anche di generare un utile per programmare il prossimo mercato.