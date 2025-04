Bodo/Glimt | Helmersen: "Lazio? Non vedo l'ora. Ecco come giocheremo"

Manca sempre meno per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Lazio ospiterà il Bodo/Glimt e sarà obbligata a ribaltare il 2-0 dell'andata. In mezzo al gelo del Circolo Polare Artico e alle prese con il clima gelido, Baroni e i suoi hanno accusato l'intensità degli uomini di Knutsen. Ma giovedì si giocherà all'Olimpico e sarà un'altra gara.

Prima di partire in direzione Roma, l'attaccante del Bodo/Glimt Andreas Helmersen è intervenuto ai microfoni ufficiali del club norvegese in vista della partita. Ecco di seguito le parole del calciatore norvegese, che all'andata ha disputato soli nove minuti contro i biancocelesti: "Sono emozionato, non vediamo l'ora di giocare questa partita, ci giocheremo tutto. Tensione? Adesso sono un po' nervoso. Lazio? C'è molta pressione. Ho sperimentato cose del genere e sarà una bella atmosfera in un grande stadio. Avremo molti spazi, sarà una bella partita e giocheremo nello stesso modo di sempre, un calcio offensivo. Ci saranno circa 1000 tifosi con noi, per noi significa molto, è bello avere così tanto supporto".

