Bodo/Glimt - Lazio, ondata di tifosi in streaming per l'allenamento: il dato

I tifosi della Lazio restano attaccati alla propria fede e alla propria squadra, che potrebbe centrare un'impresa in Norvegia. Come riporta l'Adnkronos si regista un'ondata di oltre 30.000 tifosi collegati in streaming dell’allenamento della Lazio a Bodø, trasmessa sulla piattaforma ufficiale del Club. Nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi, l’iniziativa digitale ha raccolto oltre 30.000 accessi, confermando la forza del legame tra la squadra e il suo popolo. Un successo di pubblico che ha trasformato una sessione di allenamento in un evento collettivo a distanza. Molteplici i commenti, le reazioni e condivisioni hanno dimostrato ancora una volta la veridicità che il calore del tifo laziale c'è non solo all'Olimpico ma anche a migliaia di chilometri.