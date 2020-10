Bolivia - Argentina, Correa entra e decide la partita. Gol convalidato dopo una lunga agonia al Var

Dopo la vittoria di misura sull'Ecuador, l'Argentina ha sfidato oggi la Bolivia a La Paz per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. L'Albiceleste ha sconfitto in rimonta per 2-1 gli avversari grazie a un gol di Joaquin Correa. Nel primo tempo i padroni di casa hanno messo sotto la formazione ospite, trovando il vantaggio al 24' grazie ad un colpo di testa di Moreno. Verso la fine della prima frazione però la squadra di Scaloni ha messo la testa fuori dal guscio e, dopo esser stata fermata dal palo su una conclusione di Paredes, ha trovato il pareggio con Lautaro Martinez al 45'. Nella ripresa decisivo l'ingresso in campo del 'Tucu' al 59' al posto di Ocampos. L'attaccante della Lazio è entrato bene in partita e al 79' ha trovato la rete che è valsa la rimonta per la sua squadra. Il numero 11 biancoceleste, stasera con il 9 sulle spalle, ha però dovuto attendere diversi minuti prima di poter esultare visto il lungo consulto dell'arbitro con il Var per una sospetta posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez. Alla fine gol convalidato e vittoria per l'Argentina che ritrova il successo nella capitale boliviana dopo 15 anni.

Pubblicato il 14/10 ore 00:01