Bologna - Lazio, importante novità sui biglietti per il settore ospiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Buone notizie per i tifosi della Lazio che partiranno alla volta di Bologna per seguire direttamente al Dall'Ara la partita contro i rossoblù in programma il prossimo venerdì, 3 novembre. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non servirà esser provvisti della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto per il settore ospiti. Sono al momento 1300 i tagliandi venduti: c'è ancora disponibilità per riempire il settore, che ha una capienza totale di 2400 spettatori.

TORNA ALLA HOMEPAGE