Bologna - Lazio, l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Prima della seconda sosta per le nazionali, la Lazio dovrà dare continuità alla vittoria contro il Genoa e portare a casa altri 3 punti. Ci proverà sul campo del Bologna al Dall'Ara, in una sfida emozionante anche per il legame che unisce le due tifoserie attorno al tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic. Intanto, l'A.I.A. ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno la settima giornata di Serie A. Bologna - Lazio (fischio d'inizio domenica 6 ottobre alle ore 15) è stata affidata a Daniele Orsato. Fiorito e Vecchi saranno i guardalinee, mentre Volpi chiuderà la quaterna di campo come IV uomo. Al monitor del Var ci sarà Piccinini con al fianco Manganelli nel ruolo di Avar.

I PRECEDENTI DI ORSATO CON I BIANCOCELESTI - Bologna - Lazio sarà la partita numero 215 per Orsato in Serie A, la 34ª alla guida dei biancocelesti (18ª con gli emiliani) che diventeranno la seconda squadra più arbitrata dal fischietto della sezione di Schio, raggiungendo Fiorentina e Juventus (la squadra che Orsato ha diretto il maggior numero di volte è il Napoli, arbitrata in 42 incontri ndr). Abbastanza in equilibrio il suo bilancio con la Lazio, che con il vicentino alla guida ha vinto 12 volte, pareggiato 14 e perso in 7 occasioni. Nello scorso campionato Orsato ha incontrato i biancocelesti 5 volte, arbitrando 2 vittorie (1-0 con Empoli e Fiorentina), 2 pareggi (1-1 con la Fiorentina al ritorno, 0-0 con il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia) e una sconfitta contro l'Atalanta per 1-0. Nonostante il gran numero di precedenti con entrambe le squadre, per Orsato sarà la prima volta in carriera da arbitro di Bologna - Lazio. Di seguito, tutte le designazioni della settima giornata di Serie A.

ATALANTA - LECCE Domenica 6/10 h. 15.00

DI BELLO

PRENNA - FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: BINDONI



BOLOGNA - LAZIO Domenica 6/10 h. 15.00

ORSATO

FIORITO - VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: MANGANELLI



BRESCIA - SASSUOLO Venerdì 04/10 h. 20.45

CHIFFI

DE MEO - ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TOLFO



FIORENTINA - UDINESE Domenica 6/10 h. 12.30

PRONTERA

COSTANZO - SCHENONE

IV: MARINELLI

VAR: CALVARESE

AVAR: GALETTO



GENOA - MILAN Sabato 05/10 h. 20.45

MARIANI

PAGANESSI - CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI



H. VERONA - SAMPDORIA Sabato 05/10 h. 18.00

FABBRI

VIVENZI - LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO



INTER - JUVENTUS Domenica 6/10 h. 20.45

ROCCHI

MELI - CARBONE

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI



ROMA - CAGLIARI Domenica 6/10 h. 15.00

MASSA

TEGONI - ALASSIO

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO



SPAL - PARMA Sabato 05/10 h. 15.00

GUIDA

MONDIN - PAGNOTTA

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE



TORINO - NAPOLI Domenica 6/10 h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

