Cadice - Lazio, le probabili formazioni: Baroni pensa a qualche cambio

Ultima amichevole, poi si farà sul serio. Dall'Inghilterra alla Spagna: dopo il Southampton c'è il Cadice per il Trofeo Carranza 2024. Baroni, viste le tante energie spese al St. Mary's Stadium, girerà un po' la squadra. In porta si alterneranno come al solito Provedel e Mandas. È attesa una difesa totalmente rinnovata con Marusic, Gila, Patric e Pellegrini, che molto probabilmente nel secondo tempo lascerà spazio a Nuno Tavares (tornato in gruppo). In mediana viaggiano verso la conferma sia Cataldi che Guendouzi, vista la lieve distorsione alla caviglia di Rovella. Sulle fasce ci sarà spazio per Tchaouna, che tornerà dal primo minuto al posto di Isaksen, e per Zaccagni. Al centro della trequarti è aperto il ballotaggio tra Castrovilli e Dele-Bashiru: il primo sembra essere in vantaggio dopo il finale di partita già giocato mercoledì. Per il ruolo da centravanti, invece, Noslin punta a essere il titolare. Castellanos partirà dalla panchina.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Cataldi, Guendouzi; Tchaouna, Castrovilli/Dele-Bashiru, Zaccagni; Noslin.