Cagliari - Lazio, le probabili formazioni: torna Cataldi, ballottaggio mezzala

L'Unipol Domus si prepara. Cagliari - Lazio si appresta ad avvicinarsi per una gara che può rappresentare per entrambe le squadre una possibilità di riscatto. Maurizio Sarri non avrà Nicolò Rovella, diffidato contro l'Atalanta ha ricevuto un’ammonizione, tornerà invece in regia Danilo Cataldi, dopo lo stop scontato a Bergamo. Stando a quelle che sono le sensazioni più calde a Formello, il centrocampo sarà poi allestito da Guendouzi a destra, ballottaggio invece tra Luis Alberto e Vecino. Grandi dubbi in difesa per Sarri, il primo tra Lazzari e Pellegrini: per il tecnico difficilmente coesistono nel reparto difensivo. Perplessità anche al centro, dove Casale e Gila si sfidano per un posto accanto a Romagnoli. Felipe Anderson e Pedro dovrebbero affiancare Immobile. Ancora indisponibili Patric e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Lapadula. All.: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.:Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Napolitano, Castellanos, Isaksen, Saná Fernandes. All.: Sarri.