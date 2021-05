Calciomercato, anche la Lazio su Messias: tutte le pretendenti

Una delle note liete del Crotone, oltre a Simy, è stato certamente Junior Messias. I calabresi non sono riusciti a evitare la retrocessione ma i loro talenti offensivi non hanno intenzione di scendere nella serie cadetta. Sul brasiliano in particolare, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbero diverse squadre di A tra cui anche la Lazio. L'interesse dei biancocelesti non è cosa nuova ma anche il Bologna e soprattutto il Genoa punterebbero forte sul giocatore che nell'ultima stagione ha collezionato 9 gol e 4 assist. La valutazione del classe '91 si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. Lotito e Tare restano alla finestra, anche se al momento sono altre le priorità della società.

