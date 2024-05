Calciomercato | Cataldi tra tennis, Paul e futuro: con la Lazio nel destino

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Pomeriggio agli Internazionali per il centrocampista che allontana le voci di mercato e si concentra sulla Lazio...

CALCIOMERCATO LAZIO ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Un pomeriggio per godersi il caldo romano e gli Internazionali di tennis, un venerdì al Foro Italico per una full immersion con una delle sue grandi passioni oltre al calcio e alla Lazio. Danilo Cataldi si è regalato qualche ora di svago prima del rush finale in campionato che vede le aquile in corsa per l'Europa. Il centrocampista si è concesso ai tifosi biancocelesti che lo hanno fermato nell'impianto azzurro. Sorrisi, autografi e selfie per il 32 che ha anche tranquillizzato chi lo fermava preoccupato. Le voci di mercato odierne, infatti, vedono il calciatore accostato al Torino e con un futuro tutto da scrivere. Danilo, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nel suo futuro vede solo la Lazio. Il frutto del vivaio biancoceleste sta benissimo a Roma con l'aquila sul petto. Ha quattro anni di contratto, è il vicecapitano della squadra. Ha faticato e sofferto per riprendersi la Lazio e non ha intenzione di lasciare la Capitale.

Calcio e anche tennis, una delle sue passioni con il regista che non ha mai nascosto la passione per Roger Federer. Cataldi ha assistito prima a Tabilo contro Zverev e poi al match tra Paul e Jarry, ma senza fare tardi. Il tifo per lo statunitense non manca anche perché tra laziali bisogna sostenersi sempre. Ci sarà modo per vedersi anche tramite Opelka, ma non bisogna fare tardi perché domenica a San Siro si gioca un match importante. Per parlare e incontrarsi con Paul ci sarà tempo, magari a Formello con tanto di scambio di maglia. Anche perchè il futuro di Danilo Cataldi si chiama ancora Lazio.

