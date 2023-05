Calciomercato, dal Portogallo: "Uribe vicinissimo alla Lazio"

Il quotidiano Record mette la notizia in prima pagina. Il centrocampista del Porto si svincolerà a giugno e potrebbe arrivare in biancoceleste...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matheus Uribe sarebbe vicinissimo alla Lazio. Ne sono sicuri in Portogallo tanto che Record, uno dei principali quotidiani sportivi lusitani, mette la notizia addirittura in prima pagina. Il calciatore colombiano del Porto si svincolerà a giugno ed è in cerca di una nuova avventura. Nelle scorse settimane il suo nome era rimbalzato insistentemente ed era stato accostato alle aquile. La sensazione, però, era che si dovesse aspettare per capire il futuro dei centrocampisti attualmente in rosa, Milinkovic e Luis Alberto in primis, prima di operare in entrata. In Portogallo, però, sono convinti che le parti siano molto vicine. Secondo Record la trattativa è in fase avanzata con la Lazio che si sarebbe avvicinata alle richieste di Uribe. Il centrocampista che si libererà a parametro zero ha chiesto 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che la società capitolina non raggiungerà ma avvicinerà. A fare la differenza potrebbe essere la voglia di Uribe di restare in Europa. Il classe '91, infatti, era finito nel mirino del Flamengo, ma l'operazione non è andata in porto. A rivelare il fallimento dell'operazione è stato Bruno Spindel, direttore esecutivo del club brasiliano, che ha rivelato di aver parlato con il giocatore ma di non esser riuscito a trovare un accordo. A Bola riporta anche un virgolettato di Spindel che, dopo il sorteggio per gli ottavi di finale di Coppa del Brasile, ha spiegato ai media brasiliani: «Il Flamengo, come sapete, era interessato a Matheus Uribe sin dal mercato di gennaio, ma non si è concretizzato».