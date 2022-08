Calciomercato Lazio, Acerbi verso l'Inter: la situazione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sembra definitivamente chiusa la trattativa che vedeva Akanji avvicinarsi all'Inter. Nelle ultime ore si parlava di una richiesta da parte del club nerazzurro per un prestito del 27enne svizzero, idea che non era piaciuta alla società tedesca. In questi minuti è arrivato da quest'ultima il "no" definitivo, escludendo totalmente la formula del prestito e chiedendo almeno 20 milioni per il cartellino del giocatore. A questo punto, l'Inter sembra decisa a virare su Francesco Acerbi: il difensore della Lazio ha espresso la volontà di rimanere in Italia e la squadra di Simone Inzaghi sarebbe per lui una meta gradita. I contatti tra la società biancoceleste e quella nerazzurra sarebbero già partiti, con la disponibilità di Claudio Lotito ad un eventuale prestito del giocatore.