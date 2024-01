Calciomercato Lazio | Adeguamento per Patric: tutte le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Qualcosa si muove. Se Pedro ha già raggiunto le 25 presenze che fanno scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione (in estate ci sarà un confronto tra società e giocatore per capire il da farsi), l'attaccante è in ottima compagnia. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Patric ha ricevuto un ritocco dell'ingaggio. La scadenza resta fissata al 30 giugno 2027, ma il difensore spagnolo ha ricevuto un aumento di stipendio che la società aveva promesso lo scorso anno. Patric e Lotito si erano confrontati sul tema, in maniera vibrante, a Ferragosto. La notizia è stata confermata dalla dirigenza biancoceleste. I temi caldi restano quelli di Zaccagni e Felipe Anderson con il contratto del secondo in scadenza a giugno.