Calciomercato Lazio, Adekanye in stand by: il futuro dipende da Sarri...

Tutti per Sarri, tutti pronti a giocarsi una chance per convincere il nuovo allenatore e guadagnarsi la conferma. Calciatori a caccia di una nuova vita in biancoceleste, anche grazie a un sistema di gioco più congeniale alle loro caratteristiche. Tra questi c’è Bobby Adekanye che dopo un anno in prestito prima al Cadice e poi all’Ado Den Haag è pronto a tornare alla base. Adekanye è un esterno offensivo, un’ala pura, un giocatore da 4-3-3, con Sarri potrebbe trovare nuova linfa, spera di convincerlo in ritiro. Se non dovessero esserci novità nei prossimi giorni, infatti, il classe ’99 partirà per Auronzo e proverà a giocarsi le sue chance di conferma. Saranno, quelle in Veneto, tre settimane decisive per capire il futuro dell’olandese che ondeggia tra possibilità di rimanere in rosa come alternativa agli esterni d’attacco titolari o cessione.

SCENARI - Il suo contratto è in scadenza nel 2022, se dovesse andar via si ragionerebbe su una vendita a titolo definitivo, a meno che il ragazzo non rinnovi e poi venga lasciato andare in prestito. Adekanye ha vissuto una prima parte di stagione 2020-2021 complicata: a Cadice non s’è ambientato, un infortunio a inizio avventura l’HA frenato, facendogli perdere terreno nelle gerarchie del tecnico. Poi, da gennaio, nuova avventura in Eredivisie, con l’ADO ha trovato maggiore continuità, mettendo insieme 14 presenze e due gol. In Olanda ha estimatori, diversi club hanno sondato il terreno in attesa di capire le intenzioni della Lazio che su Adekanye attende indicazioni da Sarri.

