Calciomercato Lazio, anche Milinkovic nell’affare Pellegrini: la Juve vuole…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Pellegrini vuole la Lazio, lo sta facendo capire in tutti i modi al suo entourage e anche ai club coinvolti nell’operazione, sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio da quasi 3 milioni che percepisce. La notizia delle ultime ore è che nella serata di ieri c’è stato un contatto diretto tra la Lazio e i dirigenti della Juventus. Contatto telefonico in cui il presidente Lotito ha sondato la possibilità di prelevare Pellegrini in prestito biennale. Ulteriore novità è che la Juventus ha chiesto alla Lazio di avere una sorta di precedenza - in caso di accordo per Pellegrini - per arrivare a Milinkovic-Savic, nel caso la Lazio decidesse di aprire alla cessione. I bianconeri hanno acceso i riflettori anche su Alexis Mac Allister, ma sull’argentino ci sono anche Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal. E il Brighton ha tutta l’intenzione di scatenare un’asta che potrebbe spingersi fino alla soglia degli 80 milioni di euro.

INTRECCIO - Milinkovic quindi resta nei radar bianconeri, non ne è mai uscito e la Juve sta cominciando a valutare la possibilità di cedere Dusan Vlahovic per finanziare un super colpo a centrocampo. Sul serbo ci sarebbero diversi club di Premier, pronti a sborsare anche 100 milioni di euro. Nel caso, la Juventus utilizzerebbe parte degli utili per arrivare a Milinkovic-Savic. Il discorso rinnovo finora è fermo, non ci sono sostanziali novità e con la scadenza 2024 ormai lontana solo 18 mesi, bisogna cominciare a fare alcune valutazioni. Pellegrini freme, vuole la Lazio, l’operazione è possibile già per questa sessione di mercato. La Juve è disponibile a venire incontro ai biancocelesti anche per quanto riguarda la formula del prestito biennale, ma vuole avere una corsia preferenziale nel caso in cui Milinkovic lasciasse Formello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.