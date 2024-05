Calciomercato Lazio | Ancora asse col Verona? Piace un centrale. E Tudor...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio s’è assicurata l’Europa. La vittoria contro l’Empoli ha permesso alla squadra di Tudor di staccare il pass quantomeno per la Conference, ma anche di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Europa League. La Champions rimane complicata, perché servirebbe agguantare il sesto posto e sperare che l’Atalanta non vada oltre la quinta piazza e vinca l’Europa League. O addirittura puntare al sorpasso alla Dea che, però, è a +3 con una partita in meno. Non semplice, per usare un eufemismo. L’Europa League è comunque un buon paracadute per prestigio e anche per gli incassi che aumenteranno con il nuovo format previsto dall’Uefa a partire dalla prossima stagione. Finito il campionato, Tudor, Fabiani e Lotito si metteranno al tavolo per disegnare le strategie future e capire come muoversi in ottica mercato. Per andare avanti insieme serve armonia e soprattutto piena condivisione. Se dovessero esserci, allora, nessun problema a proseguire il rapporto almeno fino a giugno 2025. Intanto, però, alcuni nomi sono già finiti nei radar biancocelesti.

IDEA - L’intenzione del ds è chiara, ringiovanire la rosa e dare nuova linfa a un organico che in molti elementi ha forse ormai dato tutto ciò che poteva dare. Tra i giovani attenzioni dalla Lazio c’è Diego Coppola, difensore centrale del Verona, che fece il suo esordio in Serie A il 16 gennaio 2022, proprio sotto la guida di Tudor che lo lanciò negli ultimi minuti del match vinto 2-4 dagli Scaligeri in casa del Sassuolo. In quella stagione, poi, Coppola giocò altre tre volte, di cui due da titolare contro Venezia e Lazio all’ultima giornata. Classe 2003, già quattro presenze con la Nazionale U-21, Coppola è un difensore forte fisicamente, roccioso, bravo ad agire uomo contro uomo, caratteristica che Tudor ricerca nei propri difensori. Si muove da centrale nei tre e in questa stagione, con Baroni, ha collezionato 22 presenze e due gol. Il difensore veneto può partire, anche perché il Verona ha bisogno di incassare per risanare la propria situazione economica. Coppola è valutato circa 10 milioni di euro, ma è una cifra trattabile. Ovviamente l’ingaggio sarebbe ampiamente alla portata della Lazio. Coppola è uno dei nomi sulla lista della Lazio, va tenuto d’occhio.

