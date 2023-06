Calciomercato Lazio | Arabia piglia-tutto: il motivo dietro agli acquisti folli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Saudi Professional League in queste settimane è l'assoluta protagonista del mercato. Sono 4, in particolare, i club che hanno dato il via a quest'ondata di trasferimenti di stelle europee: Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal e Al Ahli. Tutti, riporta Cronache di Spogliatoio, appartengono allo stesso proprietario per il 75%: PIF, che sta per Public Investment Fund, il fondo sovrano del Paese gestito da Yasir Al-Rumayyan, uomo di fiducia del principe bin Salman e nuovo presidente del Newcastle. Secondo il Financial Times, sarebbe in possesso di circa 600 miliardi di euro.

Entrando nel dettaglio dei 4 club sauditi posseduti dal PIF, l'Al Nassr è il club di Cristiano Ronaldo, che costerà ad Al-Rumayyan circa un miliardo di euro. E presto potrebbero arrivare Brozovic, Lobotka e Ziyech. L'Al-Ittihad ha appena vinto il campionato ed ha acquistato Benzema e Kanté per difendere il titolo. Poi c'è l'Al-Hilal che ha comprato Neves dal Wolverhampton e ha contattato Lukaku. Koulibaly è pronto a salutare il Chelsea per un triennale da 30 milioni a stagione. Infine, l'Al-Ahli, neopromosso, ha messo le mani su Mendy, portiere del Chelsea. In casa Lazio, infine, si parla di sirene saudite anche per Pedro, oltre che per Felipe Anderson.

La domanda, dando un'occhiata alla provenienza dei nuovi acquisti, vien da sé: perché tanti giocatori del Chelsea, vengono contattati dal PIF? Secondo quanto riferito dal Daily Mail, lo stesso PIF ha investito in Clearlake Capital, il fondo californiano diventato, insieme a Boehly, proprietario del Chelsea. E ora l'obiettivo sarebbe liberare i Blues da tutti gli ingaggi più onerosi per risanare le finanze del club.

