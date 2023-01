Calciomercato Lazio, arrivano conferme per Jutglà: ecco quanto costa

Giovane, spagnolo e gioca in Belgio: ecco l'identikit del calciatore accostato ai biancocelesti come vice Immobile per gennaio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Arrivano conferme importanti sul fronte Ferran Jutglà, centravanti catalano assistito dalla You First, la stessa agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, Raul Moro ed Escalante. Come svelato nella giornata di ieri, si tratta di un 23enne tutt'ora in forze al Bruges, è costato 5 milioni ed era sotto contratto con il Barcellona. Il ragazzo potrebbe essere uno dei nomi caldi per l'estate. Intanto è a quota 8 gol e 4 assist in 18 presenze in Pro League.

Da attaccante a terzino, come anticipato dalla nostra redazione Sarri vuole Pellegrini a tutti i costi. Gli arrivi dei giocatori però sono legati alla cessione di Fares che ha oltretutto gli stessi agenti dell'ex Roma. L'operazione per portarlo nella Capitale presenta qualche nodo: dall'ingaggio di 3 milioni all'eventuale riscatto. L'ingaggio fino a giugno verrebbe pagato a metà con la Juventus, nel 2023-24 invece andrebbe tutto a carico della Lazio.