Calciomercato Lazio, asse con l'Inter per i terzini. E Pellegrini...

Fonte: Alessandro Zappulla & Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarri ha chiesto chiarezza alla società sul fronte cessioni. L'allenatore vuole capire chi degli attuali giocatori a disposizione farà parte della sua rosa e chi, invece, lascerà Formello. Tra i profili in via di valutazione c'è quello di Manuel Lazzari. Dopo una prima parte di stagione da titolare, il terzino classe 1993 è stato sorpassato da Hysaj nelle gerarchie e lo spazio a sua disposizione è stato notevolmente ridotto. Sarri non lo reputa un titolare, una sua partenza sarebbe avallata dal tecnico e in questo senso potrebbe accendersi in estate un asse con l'Inter.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, Inzaghi riabbraccerebbe volentieri Lazzari. Negli anni condivisi alla Lazio si sono viste le migliori prestazioni del numero 29 che, in neroazzurro, scenderebbe in campo nel suo ruolo naturale di esterno di centrocampo. A favorire una possibile trattativa è l'interesse della dirigenza biancoceleste per il baby Mattia Zanotti. Il classe 2003 dell'Inter, tra i protagonisti del Mondiale U-20, permetterebbe di dare continuità al progetto di ringiovanimento della rosa e di fornire a Sarri un calciatore da plasmare a suo piacimento.

PELLEGRINI - Nel capitolo terzini rientra anche la situazione inerente a Luca Pellegrini. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, la Lazio dovrà decidere entro il 30 giugno il suo futuro. Le chance offertegli da Sarri sono state limitate a qualche scampolo di partita, eccezion fatta per le due presenze da titolare (una Conference League e l'altra in campionato). Il riscatto, però, non è un'ipotesi così impensabile. Se, infatti, la Juventus dovesse aprire a un rinnovo del prestito, allora sia Sarri, sia la dirigenza sarebbero disposti a trattenerlo nella Capitale. Importante, in questo senso, sarà anche la volontà del classe 1999 che, dopo questa prima esperienza, spera di riuscire a trovare più spazio nei piani dell'allenatore.

Pubblicato il 06/06