Calciomercato Lazio, asse Verona: per il vice Marusic guadagna terreno Doig

La Lazio ha bisogno di un'alternativa sulla fascia sinistra, è un pensiero che era già presente in estate e i primi tre mesi di stagione ne hanno evidenziato la necessità, soprattutto in termini di ricambi e turnover. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Fabiano Parisi dell'Empoli ed Emanuele Valeri della Cremonese restano profili graditi, ma a prendere quota ora è il nome di Josh Doig. Più giovane (20 anni) e meno costoso, Doig si è ritagliato uno spazio importante da terzino sinistro tra le fila dell'Hellas Verona dopo essere arrivato in estate dal club scozzese Hibernian per 3 milioni e mezzo di euro, segnando due gol ed evidenziando esplosività e corsa. Va formato sul piano tattico, ma potrebbe essere il profilo giusto per la fascia sinistra della Lazio che comunque ha già un interprete "senior". Potrebbe dunque ricrearsi il famoso asse di mercato tra Lazio e Hellas Verona, con il tentativo che potrebbe essere fatto sulla base di una valutazione di 5 milioni di euro o magari con un prestito con obbligo di riscatto. Gennaio porterà lumi sulla situazione, intanto la Lazio studia il suo futuro.