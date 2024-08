Calciomercato Lazio | Attacco e non solo: la società lavora a due colpi

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - « Prima le uscite », il mantra che viene ripetuto da Formello non cambia. Serve cedere gli esuberi, poi ci si muoverà ancora in entrata e sono previsti due innesti. Le cessioni sono propedeutiche anche a far posto in lista, non basta in questo senso far partire Basic, Fares, Akpa-Akpro o Cancellieri (lui è ancora un under) che sarebbero comunque già fuori da quelle per il campionato. Serve far posto con giocatori che oggi sono considerati dentro la lista dei 17 giocatori over-22 e gli indiziati maggiori restano Hysaj e Isaksen. L’albanese non rientra nel progetto di Baroni, mentre il danese non ha convinto del tutto (amichevole di Southampton a parte) in questa pre-season e potrebbe lasciare Formello se arrivasse una proposta da 15 milioni più bonus. Per Hysaj, invece, la Lazio sarebbe disposta a non chiedere alcun indennizzo economico, resta il problema dell’ingaggio alto dell’albanese che frena ogni possibile pretendente. Ma il mercato è ancora lungo, perché 22 giorni sono un’eternità e occhio a possibili sorprese. Come si porrebbe, per esempio, la Lazio se arrivasse un’offerta importante per Provedel? È un’ipotesi, al momento non è considerato l’addio del portiere ex Spezia.

TORNA DI MODA DIA - L’extrema ratio sarebbe quella di tenere fuori dalle liste almeno un giocatore « over » e far spazio a un nuovo giocatore nato prima del 1 gennaio 2002. Boulaye Dia non è mai uscito dai radar, la sua candidatura sta riprendendo quota. È un attaccante centrale atipico, si può muovere anche da esterno o sottopunta, ha caratteristiche non troppo lontane da quelle di Noslin. Ioannidis costa tanto, il Panathinaikos chiede 25 milioni, sono troppi. La Lazio sta valutando come muoversi, la certezza è che arriverà una mezzala di fisico e inserimento, capace di muoversi anche da trequartista e che possa garantire presenza sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. È spuntato il nome di Michael Folorunsho, classe ’98, cresciuto nel vivaio biancoceleste e quindi non occuperebbe posti tra gli over 22 nelle liste. Ha appena rinnovato col Napoli, ma può partire e viene valutato circa 15 milioni (comprensivi di bonus). Bellingham Jr. è una suggestione, il Sunderland lo valuta almeno 15 milioni di sterline.

ALTRE SOLUZIONI - Non occuperebbe, però, posti in lista, così come Cesare Casadei che è un 2003. S’era parlato d’una trattativa ai dettagli con la Fiorentina, in realtà quello viola era stato un sondaggio approfondito. La Lazio l’aveva cercato con insistenza sul finire dello scorso mercato estivo, poi il Chelsea lo girò in prestito al Leicester. Casadei non rientra più nei piani dei Blues e vorrebbe tornare in Italia. È stato proposto anche alla Lazio, chissà che non possa tornare di moda nei prossimi giorni. Ha caratteristiche simili a quelle di Folorunsho. A oggi sta perdendo quota l’ipotesi d’inserire un esterno d’attacco, le quotazioni di Laurienté sono in ribasso, anche perché le richieste del Sassuolo (15 + bonus) sono considerate spropositate. Il mercato però si muove e cambia in fretta, 22 giorni sono una vita.