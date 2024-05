Calciomercato Lazio | Avanti tutta per Tchaouna, ma Dia non convince: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in vista dell'estate. La società biancoceleste, in attesa di sapere come terminerà il campionato, guarda già agli investimenti che andranno fatti per regalare a Tudor una rosa non solo valida, ma anche idonea alle sue pretese tattiche in vista del prossimo anno. Un'esigenza da abbinare alla necessità di sopperire alle partenze di alcuni elementi rilevanti della squadra: Felipe Anderson e, probabilmente, Luis Alberto su tutti. Proprio in tal senso, come riporta Alfredo Pedullà, la società capitolina starebbe insistendo per Loum Tchaouna. Attaccante esterno della Salernitana, il classe 2003 in questa stagione si è messo in grande mostra con la maglia granata realizzando 6 gol e servendo 4 assist ai compagni.

Si tratta di una delle poche note liete della formazione di Colantuono, un profilo per il quale la Lazio si sarebbe mossa con molto anticipo. Secondo alcuni dettagli raccolti in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, le trattativa sarebbe in uno stato molto avanzato, al punto che si potrebbe già immaginare una chiusura a breve. Nel corso delle prossime settimane, comunque, andranno in scena alcune valutazioni, come quelle attualmente in corso sul profilo di Boulaye Dia.

L'attaccante ex Villarreal offre garanzie da un punto di vista qualitativo, ma per prezzistica e impiego non convince. La sempre più probabile permanenza di Ciro Immobile e la presenza di Castellanos rischierebbero di ridurre lo spazio a sua disposizione. Motivo per cui in attacco la società si potrebbe orientare verso nomi diversi, probabilmente giocatori emergenti e adatti al ruolo di terzo attaccante. Non arrivano conferme, invece, per quanto riguarda Lassana Coulibaly.

Pubblicato il 17/05 alle 18.05