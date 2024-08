Calciomercato Lazio | Baroni ha bisogno di un regista: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È cosa nota. Un buon regista è sempre garanzia di ottimi risultati. È lui che da dietro le quinte - ma non troppo - detta i tempi e prende le decisioni più importanti, quelle decisive. Nei momenti di difficoltà è sempre lui ad assumersi le maggiori responsabilità, aiutando chi gli sta intorno a venirne fuori senza troppi malanni. Una figura chiave che nella Lazio di oggi ha un ruolo ancor più importante. Il gioco verticale di Marco Baroni, la sua attitudine a prediligere un calcio rapido e colmo di verticalizzazioni sugli esterni, richiede calciatori capaci di ragionare con rapidità e di fare la scelta giusta nel momento giusto, con grande personalità e decisione.

DA ROVELLA A CAMARA - Un identikit che in parte sembrerebbe rispecchiare quello di Cataldi, sicuramente più tendente a giocare in avanti rispetto a Rovella, ma le voci sul suo futuro potrebbero essere strettamente legate all'arrivo di un altro calciatore proprio in quel ruolo. Baroni si aspetta così dalla società un giocatore in grado di prendere per mano la squadra, di essere un riferimento in mezzo al campo. Un profilo che, come vi avevamo anticipato in esclusiva, era stato individuato in Camara del Metz, finito poi al Monaco anche per responsabilità, secondo il direttore sportivo Fabiani, di alcuni quotidiani.

TUTTI I NOMI - Prosegue così la ricerca del regista ideale e tra i tanti nomi sondati ne spiccano in particolar modo alcuni che sembrano rientrare a pieno nel progetto di ringiovanimento della rosa. Dal Belgio, in particolar modo, emergono quelli di Matias Alejandro Galarza classe 2002 del Gent, ma anche del 2004 Pierre Junior Dwomoh di proprietà dell'Anversa. Mentre dal Sudamerica, invece, sembrerebbero essere tornati di moda i profili di Alexsander del Fluminense e del ventiduenne Cristian Medina del Boca Juniors