Calciomercato Lazio, Basic ha scelto la sua nuova squadra: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a muoversi sul mercato in uscita. Come riporta Gianluca Di Marzio, Toma Basic è pronto a lasciare la Capitale e trasferirsi alla Salernitana. Secondo l'esperto di calciomercato, il giocatore sarà in città nella giornata di martedì 16 gennaio. Il classe 1996, dopo due anni e mezzo in maglia biancoceleste con 70 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa e Conference League, condite da due gol e due assist, si sposta in granata. In questa stagione alla corte di Sarri ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia contro il Genoa.