Calciomercato Lazio | Basic, si accende una pista italiana: la situazione

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio passerà anche per la cessione di Toma Basic. Il centrocampista croato ha già preparato le valigie e aspetta sull'uscio di casa l'occasione giusta per lasciare Roma e rilanciarsi in qualche altro club. In questi giorni si era parlato di un interesse del Friburgo, ma il club tedesco non sarebbe l'unico interessato. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore potrebbe prendere quota anche la pista Hellas Verona che permetterebbe al classe 1996 di restare in Serie A e giocarsi in Italia le proprie carte.

PRIMA LA CESSIONE DI HONGLA - Un interesse, quello per Toma Basic, che nasce dal più classico degli incroci di mercato. Gli scaligeri, infatti, stanno definendo in queste ore il trasferimento di Martin Hongla al Granada. Il camerunense sarebbe la terza cessione in pochi giorni, dopo quella già ufficiale di Hien all'Atalanta e il passaggio sempre più vicino di Terracciano al Milan (a questi si potrebbe aggiungere anche Doig in direzione Torino). La rosa di Baroni necessita così di un sostituto, di rinforzi per proseguire una stagione che fin dal primo giorno si è resa complicata.

BASIC, MA NON SOLO - Basic diviene in questo modo un'occasione di mercato. La Lazio starebbe discutendo con il Friburgo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che favorirebbe un eventuale inserimento dell'Hellas Verona. La società gialloblu, però, non guarda solo nella Capitale. Gli occhi dei dirigenti, prosegue Tuttomercatoweb.com, sarebbero finiti anche in Austria, dove milita Matthias Braunoder, stella classe 2002 dell'Austria Vienna.