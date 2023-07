Calciomercato Lazio | Berardi, altro contatto: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in attesa della risoluzione delle ultime problematiche per ufficializzare l'acquisto di Castellanos. Nel frattempo il lavoro in sede di calciomercato prosegue, con il presidente Lotito impegnato nel portare avanti varie trattative per poter mettere a disposizione di Sarri le pedine richieste. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nella serata di ieri c'è stato un altro contatto tra il patron biancoceleste e l'entourage di Domenico Berardi: è stato confermato il fatto che l'azzurro rappresenti il profilo più gradito a Sarri per quanto riguarda l'esterno d'attacco. Se è vero che Berardi non arriverà a rompere i rapporti con il Sassuolo (società di cui è una bandiera), il classe '94 è desideroso di sbarcare in una big, che per di più parteciperà alla prossima Champions League. Lotito ha assicurato che verrà fatto un nuovo tentativo per cercare di trovare un accordo con il dg neroverde Carnevali e regalare a Sarri l'esterno tanto apprezzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE