Calciomercato Lazio | Berardi, Carnevali spiega la situazione, ma Lotito...

CALCIOMERCATO LAZIO - Domenico Berardi e la Lazio, cosa sta succedendo? L'attaccante del Sassuolo è una richiesta del tecnico Maurizio Sarri che lo segue da tempo. Per il giocatore sembrerebbe essere tutto in stand by visto che la richiesta del club neroverde è di 30 milioni di euro e, tra la richiesta per l'ingaggio e quella degli agenti, si arriverebbe a toccare quota 50 milioni di euro. Nonostante tutto, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, intercettato a Rimini per l'apertura del calciomercato ha spiegato quale sarebbe il futuro di Domenico: "Anche io ho letto sui quotidiani di cessione alla Lazio a un passo, ma io con la Lazio non ho avuto alcun contatto. Non è stato richiesto né dalla Lazio né da altre società. E questo mi meraviglia, è tra i giocatori più importanti del campionato italiano". Smentite di rito o la verità? Il dirigente dei neroverdi ha spesso negato, anche in passato, trattative in fasi avanzatissime. Possibile che l'affare sia una questione tra le due proprietà e che Carnevali giochi un po' con le parole. Adesso però la palla passa al Sassuolo, perché, come riportato due giorni fa dalla nostra redazione, i contatti tra la Lazio e l'entourage del giocatore sono diretti e frequenti, con Berardi che vorrebbe disputare la Champions League. Come finirà la telenovela dell'estate?