Calciomercato Lazio | Berardi, la FIFA stoppa l'Al Nassr: la situazione

Il club saudita, che aveva messo nel mirino la punta del Sassuolo, è stato fermato dalla federazione a causa di alcuni insoluti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Primo stop per il calcio saudita che in queste settimane sta animando il calciomercato internazionale. La FIFA ha vietato all'Al-Nassr di tesserare nuovi giocatori. Il club di Cristiano Ronaldo si trova così davanti a una pesante sanzione da parte dell'organizzazione mondiale del calcio. Il club saudita non può tesserare nessun calciatore, nemmeno proveniente dal calciomercato nazionale, per tre finestre di mercato (estate 2023, inverno ed estate 2024). Il motivo? Il mancato pagamento dei bonus da parte del club al Leicester. L'Al Nassr nel 2018 acquistò il nigeriano Ahmed Musa, attualmente al Sivasspor, per 14 milioni di sterline. Nell'affare erano previsti anche dei bonus per un totale di 390mila sterline mai arrivati nelle casse delle Foxes. Dopo la denuncia è arrivata la sanzione della FIFA nel 2021 e poi supportata dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport). All’Al-Nassr è stato detto di pagare la quota rimanente come concordato dai termini del contratto, pena un blocco del mercato. La cifra non è mai stata pagata nemmeno dopo i richiami e da qui il blocco che incide anche sulla sessione in corso. Cosa accadrà ora? Secondo Calcioefinanza, ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi. Con il nuovo investimento da parte di PIF (Public Investment Fund dell’Arabia Saudita) di circa 400 milioni, il club spera che la sua nuova struttura e il miglioramento delle finanze assicurino che tali problemi non si ripetano. Bisognerà capire se la FIFA, una volta versata la cifra, toglierà immediatamente il blocco.

Calciomercato Lazio, cosa cambia nella corsa a Berardi?

Domenico Berardi è uno degli obiettivi di mercato della Lazio. Il prescelto per rinforzare la batteria di esterni d'attacco a disposizione di Sarri. Nei giorni scorsi si era parlato proprio di un inserimento dell'Al-Nassr sul giocatore. Impossibile competere con le disponbilità economiche medioorientali. Qualora il blocco della FIFA dovesse essere confermato, i biancocelesti si troverebbero con un avversario in meno nella corsa al giocatore del Sassuolo. La strada, però, resta in salita perché i neroverdi chiedono tanto per privarsi del suo capitano con la Juventus che monitora la situazione pronta a inserirsi in caso di partenza di Chiesa, sfruttando il rapporto privilegiato cin la società emiliana.