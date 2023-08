Calciomercato Lazio | Bonucci a un passo dall'Union Berlino: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Il difensore ex Juventus è in partenza dall'aeroporto di Torino, direzione Germania insieme ai suoi agenti per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento all'Union Berlino.

AGGIORNAMENTO ORE 13:25 - Leonardo Bonucci è a un passo dall'Union Berlino. Il difensore ha detto sì alla proposta dei tedeschi ed è pronto alla nuova avventura. E la Lazio? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un altro contatto in mattinata con l'entourage del centrale. Il giocatore, per quanto disposto a proseguire la sua avventura in Italia, ha chiesto garanzie sul suo utilizzo. Bonucci vuole avere spazio per avere chance di andare all'Europeo dell'anno prossimo con la Nazionale. I biancocelesti non hanno potuto garantire al giocatore un utilizzo costante e certo rimandando tutto alle scelte dell'allenatore. Così la pista si è raffreddata e c'è stata l'accelerazione con l'Union. Il club tedesco è quello che ha voluto più di tutti l'ex numero 19 bianconero che partirà stasera e domani sosterrà le visite mediche. Ingaggio da due milioni per il calciatore, mentre la Juventus darà un incentivo al calciatore.

CALCIOMERCATO LAZIO - Leonardo Bonucci è in uscita dalla Juventus. Su di lui, ormai da settimane, c'è l'Union Berlino che vorrebbe accoglierlo in Bundesliga. Secondo Gianluca Di Marzio, in queste ore ci sarebbe stata un'accelerazione per portare il calciatore in Germania. L'esperto di calciomercato ha scritto che il giocatore sarebbe a un passo dal club che giocherà la prossima Champions League. Attenzione, però, ai ribaltoni molto frequenti in questa sessione di calciomercato. La Lazio, infatti, resta alla finestra e, come dimostrano le parole odierne di Lotito, potrebbe tornare sul calciatore. Il difensore vorrebbe restare in Italia e la soluzione biancoceleste sarebbe molto gradita perché lo avvicinerebbe anche alla sua Viterbo. Non rimane che attendere, ma i passi in avanti dei tedeschi potrebbero cambiare tutto.