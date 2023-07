Calciomercato Lazio | Bonucci, arrivano conferme: è una doppia operazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO BONUCCI - Si era proposto nei giorni scorsi, sembrava un fuoco destinato a spegnersi nel giro di poche ore. Ma il nome di Leonardo Bonucci è tornato di moda nelle ultime ore e non è escluso che possa essere uno dei prossimi rinforzi per la Lazio. Ancor di più dopo che Lotito ha accelerato per Luca Pellegrini. Una doppia operazione che potrebbe chiudersi nel giro del weekend. Sarri avrebbe il suo terzino (era in cima alla lista dei desideri), la Juve si alleggerirebbe di un ingaggio monstre per un altro anno (6.5 milioni a stagione). Si stanno studiando le formule, ma quello tra Torino e Roma è un asse che può diventare caldissimo.

