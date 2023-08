Calciomercato Lazio| Bonucci avanza: c'è anche l'ok di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci è più di un'idea per la Lazio. Il giocatore ha rotto con la Juventus ed è in cerca di una nuova avventura. Già un mese fa vi avevamo raccontato di un primo contatto per portarlo a Roma insieme a Luca Pellegrini. Poi la pista si era raffreddata, ma non l'idea. Il giocatore è stato messo ai margini dalla Juventus e può rappresentare un'occasione per la Lazio. L'approdo in biancoceleste è una priorità per Leo che ha messo in stand by l'Union Berlino e aspetta le aquile. La priorità sarebbe arrivare nella Capitale. I biancocelesti riflettono e ieri, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c'è stato un contatto con gli agenti del difensore. La Lazio è intrigata dall'aggiungere una pedina di esperienza, ma non ha fretta. Al contrario di Bonucci che deve rispondere all'Union Berlino che ha offerto 2 milioni di euro di ingaggio e la possibilità di giocare la Champions League. Stessa possibilità che avrebbe anche in biancoceleste, con il vantaggio di avvicinarsi alla sua Viterbo. Smentite le voci di eventuali problemi con Sarri che ha dato il placet all'operazione. Ora sta ai capitolini decidere se affondare e portare anche Bonucci, dopo Pellegrini e Rovella, in biancoceleste. Poi si rifletterà se Bonucci sarà un'aggiunta al reparto o se convenga mandare Mario Gila in prestito per farsi le ossa. Ore e giorni di riflessioni per capire il da farsi. Bonucci attende.