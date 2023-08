Calciomercato Lazio | Bonucci, l'Union Berlino insiste: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci rimane uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni di calciomercato. L'Union Berlino continua a insistere per portare il difensore in Bundesliga e lo stesso ex capitano della Juventus ha aperto alla possibilità. Come riporta il Corriere dello Sport la trattativa da giorni non si chiude e, così stando le cose, al fotofinish della sessione la Lazio potrebbe tornare in corsa. Bonucci preferirebbe restare in Italia e vorrebbe aspettare ancora prima di dire il sì definitivo all'Union.

Calciomercato Lazio, Lotito spinge per Bonucci

Chi sta spingendo per l'acquisto di Bonucci è il presidente Lotito. Sempre secondo il Corriere dello Sport il numero uno biancoceleste vuole giocatori d'esperienza che trasmettano mentalità vincente. Stesso discorso fatto anche con Lloris. Sarri però non è convinto, non vorrebbe alterare gli equilibri difensivi che la scorsa stagione hanno costituito un grande punto di forza. In ogni caso l'operazione rimane possibile, la Juventus parteciperebbe anche al pagamento dell'ingaggio e Bonucci sottoscriverebbe un contratto di un anno o due (oppure uno più opzione).