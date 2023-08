Calciomercato Lazio | Bonucci sì o no? Il tira e molla continua, ma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un vero e proprio tira e molla, una telenovela che comunque non avrà ancora tempi molto dilatati. Leonardo Bonucci aspetta un segnale dalla Lazio, finora non è arrivato l’affondo decisivo, seppur tra Lotito, la Juve e l’agente del calciatore ci sia un accordo di massima. La Lazio per ora non ha affondato, potrebbe farlo nelle prossime ore, ma dipende molto dai confronti interni che stanno andando avanti anche in questi momenti. Lotito vorrebbe inserire in rosa un giocatore di esperienza e personalità, figure come Bonucci e Lloris - secondo il presidente - possono essere un valore aggiunto nell’anno della Champions. Sarri invece rimane più cauto, non considera i due come elementi prioritari, fosse per il tecnico si potrebbe anche restare così, inserendo il solo Sepe. Bonucci non aspetterà in eterno, ha l’intesa con l’Union Berlino, non ha ancora firmato, darà una risposta entro 24-48 ore. Se la Lazio non dovesse materializzarsi sul serio, allora andrà in Germania e accetterà la corte del club berlinese. Il tira e molla è interno alla Lazio, montagne russe nelle quali il nome di Bonucci sale e scende improvvisamente. Ma il giro sulla giostra durerà ancora poco. Leo vuole definire il suo futuro a breve. Anzi, a brevissimo…

