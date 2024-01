Calciomercato Lazio | Cambiaghi balza in pole: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Cambiaghi può essere l'uomo giusto per la Lazio. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta e in prestito all'Empoli ha 23 anni (24 li compirà a dicembre). Il giocatore piace a Sarri e Lotito, ma c'è da superare la resistenza dei due club. La prima offerta da 8 milioni è stata respinta dai bergamaschi che partono da 15 milioni, ma sono aperti alla trattativa. La sensazione è che a metà strada possa trovarsi l'intesa. Bisognerà capire se la società biancoceleste deciderà di fare un investimento così a gennaio. L'entourage del giocatore spinge, mentre l'Empoli, come sottolinea l'edizione de Il Messaggero, vuole un indennizzo per interrompere il prestito.

La strategia è stata preparata per giorni con incontri a Formello con i manager del gioiellino lombardo, che a loro volta stanno pressando l'Empoli per essere liberato entro fine gennaio. Autore di tre assist in questa stagione, Cambiaghi non sta volando come l'anno scorso (6 reti) e, dopo 21 giornate, è ancora a caccia del primo gol. Sarri è convinto di poterlo rilanciare, anzi far esplodere definitivamente come Zaccagni alla Lazio, e ha dato il benestare al rinforzo. Sullo sfondo restano Bernardeschi e Candreva, da tenere d'occhio nelle ultimissime ore, mentre per Rafa Silva la strada è in salita. Non solo il riconoscimento da dare al Benfica (8 milioni), ma anche l'ingaggio che il portoghese chiede con l'Arabia pronta a ricoprirlo d'oro. In attesa rimane El Ghazi, mentre Il Corriere dello Sport parla anche di una giovane ala straniera il cui nome rimane top secret. Secondo il quotidiano si tratterebbe di un attaccante esterno di piede mancino proposto dall’estero.