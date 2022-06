Calciomercato Lazio, Carnesecchi apprezza il rilancio: il like social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio rilancia per Marco Carnesecchi, è lui il prescelto di Maurizio Sarri per la porta. La società biancoceleste ha alzato le cifre dell'offerta avvicinandosi alle richieste dell'Atalanta, con cui rimane però un po' di distanza. La notizia non è passata inosservata al portiere classe 2000 che su Instagram ha messo il like alla notizia riportata da Gianluca Di Marzio. Anche Carnesecchi sta spingendo per vestire la maglia della Lazio e per questo non vede l'ora che venga raggiunto l'accordo con l'Atalanta.

Pubblicato il 21/6