Calciomercato Lazio | Castellanos, niente ritiro per ora: il motivo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nuovo acquisto della Lazio, Valentin Castellanos, ha sostenuto in mattinata le visite mediche, ma non raggiungerà stasera la squadra a Auronzo. Il problema che l’ha costretto a rimandare la partenza per il ritiro non è legato all’idoneità fisica, ma a problemi col visto. Dovrà tornare in Spagna per poter sistemare la vicenda burocratica e poi, finalmente, potrà raggiungere i suoi nuovi compagni.

