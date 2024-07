Calciomercato Lazio | Castellanos verso la permanenza: Simeone si allontana

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime mosse di mercato in casa Lazio. Baroni a colloquio con la dirigenza per capire dove puntellare ancora la rosa a sua disposizione. Come raccolto dalla nostra redazione, non arriverà un centravanti. Nonostante l'interessamento del Girona, infatti, Castellanos viaggia verso la permanenza nella Capitale. L'argentino si giocherà il posto con il nuovo arrivato Noslin per il ruolo di punta centrale. Sempre più remota dunque l'ipotesi Simeone, in uscita dal Napoli e in cerca di una nuova avventura per aumentare il suo minutaggio e trovare più spazio. Il calciomercato in entrata della Lazio si sposta ufficialmente su altre zone del campo. Da capire se ci sarà l'affondo per un trequartista o per un esterno d'attacco. Tanti i nomi in orbita biancoceleste nelle ultime ore. Dall'interessamento per Laurienté, situazione in standby con il Sassuolo, a quello per il talento del Chelsea Casadei, passando per gli accostamenti di James Rodriguez, Lo Celso e Bellingham Jr. I prossimi giorni rischiano di diventare decisivi per le ultime mosse in entrata, in attesa di piazzare gli esuberi.

